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      "Шахтер" в большинстве победил "Динамо" благодаря голу на последней секунде матча

      36 Читати новину українською
      Шахтер – Динамо результат матча
      Шахтер – Динамо результат матча

      В матче между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" было все – забитые голы, удаления и стычки на поле. Победу же одержал "Шахтер", забив гол на последних секундах матча

      Шахтер – Динамо
      Голы: Мораес, 54, Коваленко, 90+4 – Шапаренко, 44
      Удаление: Кендзера, 90+2 (Динамо)

      Читайте также: Шахтер – Динамо: видео голов

      Подробный обзор матча ожидайте позже

      Теги: Спорт Динамо Шахтер Футбол УПЛ
      Источник: 24 Канал
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