В матче между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" было все – забитые голы, удаления и стычки на поле. Победу же одержал "Шахтер", забив гол на последних секундах матча

Шахтер – Динамо

Голы: Мораес, 54, Коваленко, 90+4 – Шапаренко, 44

Удаление: Кендзера, 90+2 (Динамо) Читайте также: Шахтер – Динамо: видео голов Подробный обзор матча ожидайте позже