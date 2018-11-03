"Шахтер" в большинстве победил "Динамо" благодаря голу на последней секунде матча
В матче между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" было все – забитые голы, удаления и стычки на поле. Победу же одержал "Шахтер", забив гол на последних секундах матча
Шахтер – Динамо
Голы: Мораес, 54, Коваленко, 90+4 – Шапаренко, 44
Удаление: Кендзера, 90+2 (Динамо)
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Подробный обзор матча ожидайте позже
Источник: 24 Канал
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