В субботу, 3 ноября, состоится украинское "эль-классико" – "Шахтер" будет принимать киевское "Динамо". Онлайн поединка – на сайте 24 канала.

Это будет третий матч между командами в этом сезоне. В двух матчах – за Суперкубок Украины и в третьем туре УПЛ "Динамо" побеждало "Шахтер" 1:0.

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Стоит отметить, что в случае победы "Динамо" команда приблизится к "Шахтеру" на расстояние в два очка. Если же победит "Шахтер", то "горняки" оторвутся от соперника на восемь очков. Кроме того, "Динамо" уже после этого тура может опуститься и на третье место.