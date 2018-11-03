Шахтер – Динамо: онлайн матча
В субботу, 3 ноября, состоится украинское "эль-классико" – "Шахтер" будет принимать киевское "Динамо". Онлайн поединка – на сайте 24 канала.
Это будет третий матч между командами в этом сезоне. В двух матчах – за Суперкубок Украины и в третьем туре УПЛ "Динамо" побеждало "Шахтер" 1:0.
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Стоит отметить, что в случае победы "Динамо" команда приблизится к "Шахтеру" на расстояние в два очка. Если же победит "Шахтер", то "горняки" оторвутся от соперника на восемь очков. Кроме того, "Динамо" уже после этого тура может опуститься и на третье место.
Источник: 24 Канал
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