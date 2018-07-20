Динамо – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Суперкубка Украины

Уже в субботу, 21 июля, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграют в матче за Суперкубок Украины. Команды к этой игре подходят в несколько обновленных составах.

Букмекеры отдают предпочтение в этом матче именно "горнякам". В PariMatch коэффициент на их победу в основное время – 2,10. На "Динамо" же – 3,35. Ничья за 90 минут – 3,60. При этом победа в матче за Суперкубок: 1,60 на "Шахтер" и 2,33 на "Динамо".

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Относительно забитых голов, то и здесь больше шансов у горняков. "Индивидуальный тотал больше 2,0 Шахтер" – 3,15, а "индивидуальный тотал больше 2,0 Динамо" – 5,30.

Букмекеры из "Фаворит" коэффициент на победу "Шахтера" выставили на уровне 2,00. Победа "Динамо" – 3,65. Почти столько же имеет ничья в этом матче по 90 минут – 3,65. То, что трофей в итоге выиграет "Шахтер" – 1,51. На итоговую победу "Динамо" – 2,57.

Стоит отметить, что если дело дойдет до послематчевых пенальти, то вероятность победы одной из команд почти равны: 5,50 на "Шахтер" и 5,75 "Динамо".

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На "Марафон бет" тоже считают, что у "Шахтера" больше шансов – 2,25 на победу в основное время и 1,69 на итоговое получение трофея. На "Динамо" же коэффициенты – 3,26 победа в основное время и 2,20 на то, что киевляне станут обладателями Суперкубка Украины.

При этом вероятность того, что победитель будет определен в серии послематчевых пенальти – 3,38.