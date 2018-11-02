В субботу, 3 ноября, будет сыграно так называемое украинское "эль-классико" - "Шахтер" будет принимать "Динамо". Игра состоится в Харькове. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом упорном противостоянии.

Стоит отметить, что все букмекеры отдают предпочтение "Шахтеру" в этой встрече. Так, William Hill на победу "горняков" выставил коэффициент 1,70, в то время как на "Динамо" аж 4,40. Ничья в матче – 3,50.

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Что касается PariMatch, то их эксперты победу "Шахтера" оценили в 1,75. Это самый большой коэффициент на победу хозяев поля. На победу "Динамо" принимают с показателем 4,75, что тоже является наивысшим коэффициентом из предложенных. На то, что матч закончится вничью - 3,80.

Схожие показатели и у "Фаворит спорт". В них победа "Шахтера" – 1,70, "Динамо" – 4,65. Зато здесь самый высокий коэффициент на ничейный результат – 4,05.

В Marathon bet победа "Шахтера" получила коэффициент 1,727. Ставка на победу "Динамо" принимаются с коэффициентом 4,55. Ничья – 3,86.

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Напомним, матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу, 3 ноября. Начало матча в Харькове на стадионе "Металлист" в 17:00.

Стоит отметить, что "Шахтер" занимает первую строчку в чемпионате с 34 очками в активе. У "Динамо" на пять баллов меньше - 29 очков. Поэтому в случае победы "горняков", они смогут оторваться на восемь очков. Если же победит "Динамо", оно снова приблизится к соперникам на два очка.

К слову, "Динамо" дважды побеждало "Шахтер" в этом сезоне – в матче за Суперкубок Украины в матче 3-го тура УПЛ. В обоих матчах киевляне одержали минимальные победы 1:0.