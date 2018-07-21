Шахтер – Динамо: онлайн матча за Суперкубок Украины

Матч между "Динамо" и "Шахтером" за Суперкубок Украины официально открывает новый футбольный сезон. Команды сыграют в Одессе. Матч начнется в 21:00.

Это будет 11-е противостояние между этими командами. Пока в них равное количество побед в очных встречах - по пять. При этом "Шахтер" в целом восемь раз выигрывал Суперкубок Украины, "Динамо" же имеет в своем активе шесть трофеев.

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Обе команды подходят к этому поединку в несколько обновленных составах. При этом потеря одних – это достояние других. Речь идет о форварде Жуниоре Мораесе, который летом в статусе свободного агента перебрался из "Динамо" в "Шахтер". До этого "горняки" тоже остались без нападающего, когда Феррейра перебрался в лиссабонскую "Бенфику". Относительно Мораеса, то ему гарантирован "теплый прием" от динамовских болельщиков на трибунах. Партнеры тоже ему несколько "пригрозили". Бразилец же заявил, что если забьет гол в ворота "Динамо", то будет праздновать это взятие ворот.

Напомним, матч за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" состоится в субботу, 21 июля, в Одессе на стадионе "Черноморец". Начало матча в 21:00.