Шахтер – Динамо видео голов
В матче между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" именно гости первыми забили в этом матче. Случилось это незадолго до перерыва.
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"Шахтер" в первом тайме больше владел мячом, но киевляне отвечали острыми моментами. И забить удалось уже тогда, когда первый тайм почти закончился. После подачи с фланга мяч отскочил к Шапаренко, который в касание пробил мимо вратаря.
Видео гола Шапаренко в ворота "Шахтера"
Сравнял счет "Шахтер" уже во втором тайме. Произошло это благодаря Тайсону, который вышел со скамейки запасных. Забил же гол Мораес.
Источник: 24 Канал
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