В матче между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" именно гости первыми забили в этом матче. Случилось это незадолго до перерыва.

Читайте также: "Мариуполь" победил "Арсенал-Киев" благодаря невероятному голу Вакулы: видео

"Шахтер" в первом тайме больше владел мячом, но киевляне отвечали острыми моментами. И забить удалось уже тогда, когда первый тайм почти закончился. После подачи с фланга мяч отскочил к Шапаренко, который в касание пробил мимо вратаря.

Видео гола Шапаренко в ворота "Шахтера"

Сравнял счет "Шахтер" уже во втором тайме. Произошло это благодаря Тайсону, который вышел со скамейки запасных. Забил же гол Мораес.