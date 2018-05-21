"Шахтер" договорился о трансфере центрального полузащитника "Коринтианса" Майкона

"Шахтер" уже нашел замену лидерам. Главный тренер горняков Паулу Фонсека рассказал, кого они собираются подписать ближайшим летом.

В частности, пополнит состав дончан центральный полузащитник "Коринтианса" Майкон.

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Вероятнее всего, бразилец должен будет заменить в "Шахтере" своего соотечественника Фреда, который этим летом таки оставит донецкий клуб.

Специализированное издание "Трансфермаркт" оценивает Майкона в 5 миллионов евро.

Также, по словам руководителя горняков, клуб уже нашел замену и основном нападающему Факундо Феррейра. Так, "Шахтер" близок к тому, чтобы полностью выкупить контракт Кайоде, который во второй части сезона выступал за дончан на правах аренды.