"Шахтер" хочет купить центрального защитника "Александрии": названа сумма
Донецкий "Шахтер" в зимнее трансферное окно планирует усилить защитную линию. Среди претендентов – игрок "Александрии" Валерий Бондаренко.
По данным журналиста Игоря Цыганыка, представители "Шахтера" в свое время предложили за игрока 600 тысяч евро. Однако в "Александрии" отказали. После этого "горняки" подняли цену до 800 тысяч евро.
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Однако, по словам Цыганыка, руководство "Александрии" не намерено отпускать игрока основы (Бондаренко сыграл во всех 18 матчах в УПЛ). Ведь перед командой поставлена задача выхода в группу Лиги Европы.
Но сам футболист не против перейти в "Шахтер".
Источник: 24 Канал
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