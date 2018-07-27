"Шахтер" и "Динамо" против новичков, бой претендентов на бронзу: анонс матчей 2-го тура УПЛ

В субботу, 28 июля, стартует 2-й тур УПЛ. Гранды сыграют матчи с новичками, а претенденты на бронзовые медали сыграют матч между собой.

Александрия – Заря.

Суббота, 28 июля. Александрия, стадион Ника". Начало в 17:00. Трансляция: "Футбол 2"

"Заре" вновь предстоит открывать тур. Только на этот раз в Александрии матчем против местной одноименной команды. Оба клуба начали чемпионат с побед, забив в ворота соперников по два гола – "Александрия" на выезде обыграла "Карпаты", а "Заря" на домашнем поле одержала волевую победу над "Мариуполем".

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Команды по окончании первой части чемпионата могут претендовать на попадание в первую шестерку. Также интересно будет взглянуть на противостояние тренеров – Владимира Шарана и Юрия Вернидуба.

Львов – Динамо

Суббота, 28 июля. Львов, "Арена Львов". Начало в 19:30. Трансляция: "Футбол 1"

Первый домашний матч ФК "Львов" сыграет против киевского "Динамо". В предыдущем туре львовяне уже обыграли один киевский клуб на выезде – "Арсенал-Киев". "Динамо" же при пустых трибунах разобрался с "Ворсклой".

Для ФК "Львов" этот матч должен стать проверкой их амбиций (руководство клуба заявляло о третьм месте в УПЛ). Для "Динамо" это будет третий матч за восемь дней – готовы ли физически игроки киевлян к такому темпу уже с начала чемпионата?

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Олимпик – Ворскла

Воскресенье, 29 июля. Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского. Начало в 17:00. Трансляция: "Футбол 1"

Дончане довольно неудачно съездили в Одессу, где проиграли местному "Черноморцу". Клуб, который претерпел немалые изменения за летнее трансферное окно, не сумел даже сыграть в ничью (Балашов на 84-й минуте не реализовал пенальти). Поэтому команда будет стремиться к победе.

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Бронзовый призер предыдущего чемпионата начал новый сезон матчем против "Динамо". На тяжелом поле (в Киеве в этот день прошла гроза, и дождь не переставал падать во время матча) полтавчане уступили из-за ошибки голкипера. Хотя и игры впереди, чтобы претендовать хотя бы на ничью, не показали. Также не утихают слухи о финансовых проблемах в клубе (игроки готовы были бойкотировать матч против "Динамо"). Поэтому пока неизвестно, какую игру продемонстрируют обе команды в этом матче.

Карпаты – Черноморец

Воскресенье, 29 июля. Львов, стадион "Украина". Начало в 17:00. Трансляция: ZIK

Перед началом каждого сезона "Карпатам" выдается немалый кредит доверия. Но вместо этого команда в последние сезоны больше борется за выживание, чем за еврокубки. Новый сезон "львы" начали с домашнего поражения "Александрии". Впереди домашний матч с "Черноморцем".

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Одесситы чудом попали в УПЛ. Проиграв в переходных матчах "Полтаве", новый сезон "моряки" должны были начинать в Первой лиге. Однако из-за роспуска полтавского клуба "Черноморец" вернули в УПЛ. Хотя до этого команду покинула часть игроков. Но это не помешало обновленной команде в первом матче победить "Олимпик".

Стоит отметить, что этот матч должен был состояться в Одессе. Но из-за концерта Олега Винника на стадионе "Черноморец" игру перенесли во Львов. Поэтому "Карпаты" первые четыре матча нового сезона сыграют на собственном поле.

Мариуполь – Десна

Воскресенье, 29 июля. Мариуполь, стадион имени. Бойко. Начало в 19:30. Трансляция: "Футбол 2"

Игроки "Мариуполя" получат три дня на подготовку к матчу против "Десны". В четверг, 26 июля, команда сыграла выездной матч Лиги Европы против "Юргордена". Из Швеции "Мариуполь" вернулся с положительным результатом. Сыграв в ничью.

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"Десна" же имела на один день больше, чтобы подготовиться к этому матчу. За Суперкубок Украины черниговская команда первый матч в элите украинского футбола сыграла в среду, 25 июля. Дома "Десна" принимала донецкий "Шахтер". Матч был довольно неоднозначный. Все из-за незасчитанного гола черниговской команды.

Шахтер – Арсенал-Киев

Воскресенье, 29 июля. Харьков, "Металлист Арена". Начало в 19:30. Трансляция: "Футбол 1"

После матча с "Десной" "Шахтер" будет экзаменовать в УПЛ еще одного новичка. На этот раз "Арсенал-Киев". После довольно слабой игры против ФК "Львов" пока непонятно, чем "канониры" собираются удивлять "горняков". Если Фабрицио Раванелли не удастся наладить игру своей команды, в матче можно ожидать и разгромный счет.

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