Шахтер или Динамо? Кому отдали свои голоса читатели 24 канала

Накануне матча за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" на сайте 24 канала состоялся опрос читателей о том, с каким результатом закончится этот поединок.

С небольшим преимуществом больше голосов получила ответ, что "Шахтер" победит в основное время" – 47%. За то, что "Динамо" победит в основное время" проголосовало 45% читателей.

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В то же время 6% читателей считают, что "Динамо" победит в серии пенальти". В то, что "Шахтер" победит в серии пенальти" – лишь 2% читателей.

Соответственно, в целом 51% читателей считают, что именно "Динамо" получит трофей.

Всего в опросе приняло участие 1567 читателей.