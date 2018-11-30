"Шахтер" креативно пригласил болельщиков на игру с "Леоном": видео

Донецкий "Шахтер" интересно пригласил болельщиков на матч Лиги чемпионов против французского "Леона".

В одном из торговых центров Харькова артисты хора Харьковского академического театра оперы и балета исполнили гимн Лиги чемпионов под аккомпанемент оркестра.

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Также в ТЦ были размещены 8-метровые баннеры с анонсом матча Лиги чемпионов против "Леона". Таким образом "горняки" приглашают болельщиков на последний матч команды в 2018 году.

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Напомним, что поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Леоном" состоится 12 декабря, начало игры в 22:00. В этом матче определится, кто пройдет в плей-офф турнира.