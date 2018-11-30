20:25
30 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Грязная бумажка доллар. Тимати на службе у Путина
      Вєсті Кремля
      21:46, 29 ноября
      Вести.UA . Порошенко против Ляшко. Болтовня Гройсмана с Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 ноября
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      "Шахтер" креативно пригласил болельщиков на игру с "Леоном": видео

      68 Читати новину українською
      "Шахтер" креативно пригласил болельщиков на игру с "Леоном"
      "Шахтер" креативно пригласил болельщиков на игру с "Леоном" / Footboom.com

      Донецкий "Шахтер" интересно пригласил болельщиков на матч Лиги чемпионов против французского "Леона".

      В одном из торговых центров Харькова артисты хора Харьковского академического театра оперы и балета исполнили гимн Лиги чемпионов под аккомпанемент оркестра.

      Читайте также: Состоится ли матч "Шахтер" – "Леон" в Харькове? Что известно на данный момент

       

      Также в ТЦ были размещены 8-метровые баннеры с анонсом матча Лиги чемпионов против "Леона". Таким образом "горняки" приглашают болельщиков на последний матч команды в 2018 году.

      Читайте также: Львов снова может принимать матчи Лиги чемпионов

      Напомним, что поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Леоном" состоится 12 декабря, начало игры в 22:00. В этом матче определится, кто пройдет в плей-офф турнира.

      Теги: Футбол Спорт Лига чемпионов Шахтер
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Письмо из Крыма: конфликт в Азовском море – на примере жилого дома
      сегодня , 19:01 Письмо из Крыма: конфликт в Азовском море – на примере жилого дома
      Отставной подполковник 3280
      Чому Україна продовжує ремонтувати російські судна
      сегодня , 19:00 Чому Україна продовжує ремонтувати російські судна
      Тетяна Мартинюк 200
      Зависит ли судьба Украини от судьбы России
      сегодня , 17:30 Зависит ли судьба Украини от судьбы России
      Павло Казарін 510
      Военное положение в электоральных целях: мировая пресса продолжает обсуждать Украину
      сегодня , 17:20 Военное положение в электоральных целях: мировая пресса продолжает обсуждать Украину
      398
      Всеукраинский День добрых дел: почему это хорошо
      сегодня , 17:02 Всеукраинский День добрых дел: почему это хорошо
      Анастасія Зернова 121
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Такума Сато продолжит выступать в американской серии Indycar
       11 января 2013 , 16:00
      NBA: "Лос-Анджелес Клипперс" одержали шестую подряд победу
       17 апреля 2013 , 15:26
      Шовковский: Майдан теперь нужен всегда!
       24 февраля 2014 , 09:22
      Украина увеличила отрыв от Голландии в таблице коэффициентов УЕФА
       7 ноября 2014 , 10:22
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук