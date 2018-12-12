Главным для "Шахтера" матчем в Лиге чемпионов станет игра против французского "Лиона". Украинскому клубу нужно побеждать соперника. Все самое важное вокруг этого матча – в анонсе сайта 24 Канала.

Шахтер – Лион. Главное

Что: матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов

Где: НСК "Олимпийский", Киев

Когда: среда, 12 декабря, 22:00

Трансляция: телеканал "Футбол 2", сервис интернет-телевидения Oll.tv онлайн-трансляция на сайте 24 Канала

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Матч за Лигу чемпионов

Перед этим матчем ситуация в группе для "Шахтера" сложилась таким образом, что им надо побеждать "Лион". Французская команда опережает "горняков" на два очка, разместившись на второй позиции. Первый – английский "Манчестер Сити", который гарантировал себе выход в следующий раунд ЛЧ. Ничья тоже не поможет "Шахтеру". "Лиону" же главное не проиграть.

При этом при определенных обстоятельствах "Шахтер" вообще может остаться без еврокубковой весны". Но для этого надо не просто проиграть "Лиону", но и чтобы немецкий "Хоффенхайм" выиграл на выезде у "Манчестер Сити".

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Перенос матча в Киев

И не только местом за Лигу чемпионов принципиален этот матч. 28 сентября в Украине было введено военное положение. Его действие распространялось на Харьковскую область. Именно там свои матчи играет "Шахтер". "Лион" же наотрез отказался играть в Харькове, их поддержали в УЕФА, заявив, что матчи под их эгидой не пройдут на территориях, где объявлено военное положение. Поэтому матч пришлось перенести на другой стадион. Выбирали между Киевом и Львовом. Выбор пал на Киев и НСК "Олимпийский".

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Скандальный "Лион": матчи без зрителей, перенос игры

Французская команда в этом сезоне претендует на звание самого противоречивого клуба. Первые два домашних матча "Лион" проводил без зрителей (в том числе матч против "Шахтера". Так УЕФА наказала "гончаров" за фанатские беспорядки, которые были еще в прошлом сезоне.

При этом в самой Франции тоже переносят матчи. Из-за массовых протестов в стране "Лион" так и не сыграл матч регулярного чемпионата на выезде против "Тулузы".

Потери обеих команд

За "Шахтер" в этом матче не сыграет Дентиньо и Иван Ордец. Первый травмировался в последнем матче против "Мариуполя", а защитник на поле выходил еще в апреле этого года. Зато в матче с "Мариуполем" на поле вернулся Марлос. Тайсон эту игру пропускал, но он тоже должен быть готов к игре с "Лионом". Как и центральный защитник Ярослав Ракицкий, у которого был перелом пальца.

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Главный вопрос относительно состава" Лиона " – сможет ли помочь команде один из лидеров середины поля травмировавшегося Тонги Ндомбеле. Он прибыл в Киев на матч, но сыграет ли, станет известно уже перед матчем. Максвелл Корне, который прекрасно провел оба поединка с "Сити", восстановиться не успел, и остался во Франции. А вот возвращение Лео Дюбуа несколько расширяет выбор на правом фланге обороны и добавляет альтернативу Тете.

Прогноз

"Шахтер" уже показывал характер в этом сезоне, обыграв на выезде неуступчивый "Хоффенхайм". Поэтому и в матче с "Лионом" тоже может рассчитывать на победу. Даже букмекеры отдают предпочтение, хоть и не значительную, именно "горнякам". Однако не стоит сбрасывать со счетов французскую команду. Первый матч между этими командами показал, что Брюно Женезьо может сразу отреагировать на неудачный ход матча. Одна замена все изменила в матче в Лионе, когда "гончары" отыгрались с 0:2 в матче с "Шахтером". Тем более, что команда не проиграла ни одного матча в группе. Но выиграла только один – довольно сенсационно на выезде у "Мансити".

"Лион" много забивает в Лиге чемпионов (минимум два гола в каждом матче), но и пропускает немало. Разница забитых-пропущенных составляет 11:10. Поэтому можно ожидать, что и в матче в Киеве зрители на трибунах станут свидетелями голевой феерии. Прогноз: 3:2 в пользу "Шахтера".