09:43
12 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ РОМАН НАСИРОВ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эксперименты дочери Путина. Избушка скандальной Захаровой
      Вєсті Кремля
      23:22, 11 декабря
      Вести.UA. Ограничения для секс-символа СССР. Топографический кретинизм российских СМИ
      Вєсті.UA
      20:26, 11 декабря
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ РОМАН НАСИРОВ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ

      Победа или Лига Европы: анонс матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион"

      192 Читати новину українською
      Шахтер Лион: анонс матча 12.12.2018
      Шахтер – Лион анонс матча Лиги чемпионов / ФК "Шахтер"

      Главным для "Шахтера" матчем в Лиге чемпионов станет игра против французского "Лиона". Украинскому клубу нужно побеждать соперника. Все самое важное вокруг этого матча – в анонсе сайта 24 Канала.

      Шахтер – Лион. Главное
      Что:       матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов
      Где: НСК "Олимпийский", Киев
      Когда: среда, 12 декабря, 22:00
      Трансляция: телеканал "Футбол 2", сервис интернет-телевидения Oll.tv онлайн-трансляция на сайте 24 Канала

      Читайте также: Имеет ли шанс "Шахтер" победить "Лион" и выйти в плей-офф Лиги чемпионов: прогноз букмекеров

      Матч за Лигу чемпионов

      Перед этим матчем ситуация в группе для "Шахтера" сложилась таким образом, что им надо побеждать "Лион". Французская команда опережает "горняков" на два очка, разместившись на второй позиции. Первый – английский "Манчестер Сити", который гарантировал себе выход в следующий раунд ЛЧ. Ничья тоже не поможет "Шахтеру". "Лиону" же главное не проиграть.

      При этом при определенных обстоятельствах "Шахтер" вообще может остаться без еврокубковой весны". Но для этого надо не просто проиграть "Лиону", но и чтобы немецкий "Хоффенхайм" выиграл на выезде у "Манчестер Сити".

      Читайте также: "Шахтер" выпустил эпический ролик к решающему матчу Лиги чемпионов: видео

      Перенос матча в Киев

      И не только местом за Лигу чемпионов принципиален этот матч. 28 сентября в Украине было введено военное положение. Его действие распространялось на Харьковскую область. Именно там свои матчи играет "Шахтер". "Лион" же наотрез отказался играть в Харькове, их поддержали в УЕФА, заявив, что матчи под их эгидой не пройдут на территориях, где объявлено военное положение. Поэтому матч пришлось перенести на другой стадион. Выбирали между Киевом и Львовом. Выбор пал на Киев и НСК "Олимпийский".

      Читайте также: УЕФА не разрешил "Арене Львов" принимать игру "Шахтера": названы причины

      Скандальный "Лион": матчи без зрителей, перенос игры

      Французская команда в этом сезоне претендует на звание самого противоречивого клуба. Первые два домашних матча "Лион" проводил без зрителей (в том числе матч против "Шахтера". Так УЕФА наказала "гончаров" за фанатские беспорядки, которые были еще в прошлом сезоне.

      При этом в самой Франции тоже переносят матчи. Из-за массовых протестов в стране "Лион" так и не сыграл матч регулярного чемпионата на выезде против "Тулузы".

      Потери обеих команд

      За "Шахтер" в этом матче не сыграет Дентиньо и Иван Ордец. Первый травмировался в последнем матче против "Мариуполя", а защитник на поле выходил еще в апреле этого года. Зато в матче с "Мариуполем" на поле вернулся Марлос. Тайсон эту игру пропускал, но он тоже должен быть готов к игре с "Лионом". Как и центральный защитник Ярослав Ракицкий, у которого был перелом пальца.

      Читайте также: Ракицкий и Тайсон вернулись в общую группу "Шахтера" перед матчем Лиги чемпионов

      Главный вопрос относительно состава" Лиона " – сможет ли помочь команде один из лидеров середины поля травмировавшегося Тонги Ндомбеле. Он прибыл в Киев на матч, но сыграет ли, станет известно уже перед матчем. Максвелл Корне, который прекрасно провел оба поединка с "Сити", восстановиться не успел, и остался во Франции. А вот возвращение Лео Дюбуа несколько расширяет выбор на правом фланге обороны и добавляет альтернативу Тете.

      Прогноз

      "Шахтер" уже показывал характер в этом сезоне, обыграв на выезде неуступчивый "Хоффенхайм". Поэтому и в матче с "Лионом" тоже может рассчитывать на победу. Даже букмекеры отдают предпочтение, хоть и не значительную, именно "горнякам". Однако не стоит сбрасывать со счетов французскую команду. Первый матч между этими командами показал, что Брюно Женезьо может сразу отреагировать на неудачный ход матча. Одна замена все изменила в матче в Лионе, когда "гончары" отыгрались с 0:2 в матче с "Шахтером". Тем более, что команда не проиграла ни одного матча в группе. Но выиграла только один – довольно сенсационно на выезде у "Мансити".

      "Лион" много забивает в Лиге чемпионов (минимум два гола в каждом матче), но и пропускает немало. Разница забитых-пропущенных составляет 11:10. Поэтому можно ожидать, что и в матче в Киеве зрители на трибунах станут свидетелями голевой феерии. Прогноз: 3:2 в пользу "Шахтера".

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Футбол Спорт Шахтер Лига чемпионов
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Российские артисты в "ЛНР" будто повинность отбывают
      сегодня , 08:40 Российские артисты в "ЛНР" будто повинность отбывают
      Ольга Черненко 746
      Победа или Лига Европы: анонс матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион"
      сегодня , 08:00 Победа или Лига Европы: анонс матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион"
      Ігор Саджениця 192
      Завтра буде хаос, або Неприпустиме українське таксі
      11 декабря , 22:01 Завтра буде хаос, або Неприпустиме українське таксі
      Артем Овдієнко 1887
      Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      11 декабря , 21:00 Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      Сергій Лещенко 1396
      Как стать на квартирный учет: инструкция
      11 декабря , 19:01 Как стать на квартирный учет: инструкция
      Яніна Ткачук 385
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Велоспорт: Том Бонен сделал очередной шаг к четвертому титулу
       8 февраля 2012 , 21:13
      Леб одержал дебютную победу в составе своей команды
       30 сентября 2013 , 11:51
      Еременко может стать одноклубником Тимощука, "Карпаты" проиграли экс-защитнику миллион гривен
       21 декабря 2013 , 13:38
      Украинские команды начинают покорять Лигу Европы. Анонс
       18 сентября 2014 , 18:44
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук