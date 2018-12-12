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      Шахтер – Лион: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

      78 Читати новину українською
      Шахтер – Лион: где смотреть онлайн
      Шахтер – Лион смотреть онлайн

      В среду, 12 декабря, донецкий "Шахтер" будет принимать французский "Лион". Это будет принципиальное противостояние, ведь определяться участник плей-офф Лиги чемпионов. Украинские болельщики смогут посмотреть эту игру как на стадионе, так и по телевидению или онлайн.

      Показ матчей Лиги чемпионов в Украине осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на последнем и будет транслироваться матч "Шахтер" – "Лион". Начало трансляции – в 21:50. Кроме того, в 21.00 на телеканале "Футбол 2" стартует программа "Ночь Лиги чемпионов", в которой приглашенные гости дадут прогноз на матч.

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      Смотреть онлайн матч "Шахтер" – "Лион" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

      Напомним, матч "Шахтер" – "Лион" состоится в среду, 12 декабря. Начало встречи в 22:00.

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      Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Шахтер
      Источник: 24 Канал
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