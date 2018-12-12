Шахтер – Лион: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

В среду, 12 декабря, донецкий "Шахтер" будет принимать французский "Лион". Это будет принципиальное противостояние, ведь определяться участник плей-офф Лиги чемпионов. Украинские болельщики смогут посмотреть эту игру как на стадионе, так и по телевидению или онлайн.

Показ матчей Лиги чемпионов в Украине осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на последнем и будет транслироваться матч "Шахтер" – "Лион". Начало трансляции – в 21:50. Кроме того, в 21.00 на телеканале "Футбол 2" стартует программа "Ночь Лиги чемпионов", в которой приглашенные гости дадут прогноз на матч.

Читайте также: Барселона – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Смотреть онлайн матч "Шахтер" – "Лион" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Напомним, матч "Шахтер" – "Лион" состоится в среду, 12 декабря. Начало встречи в 22:00.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24