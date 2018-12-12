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      "Шахтер" не сумел обыграть "Лион" и вылетел из Лиги чемпионов

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      Шахтер - Лион: обзор матча 12 декабря 2018
      Шахтер – Лион результат матча

      Донецкий "Шахтер" в матче против французского "Лиона" должен был только побеждать, чтобы выходить в плей-офф Лиги чемпионов. В противном случае "горняки" вылетали в Лигу Европы.

      Шахтер – Лион 1:1
      Голы: Мораес, 22-Фекир, 65

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      Сам матч "Шахтер" – "Лион" начался с небольшой задержки. И причиной стал не снегопад, который накрыл Киев и не прекращался ни на мгновение во время матча. Перед стартовым свистком на центральных трибунах НСК "Олимпийский" развесили огромный баннер "Шахтер, вам здесь не рады", а на поле бросили фаейр.

      Несмотря на то, что именно "Шахтеру" в этом матче нужна была победа, больше в первом тайме атаковали именно гости. Игроки "Лиона" сразу захватили инициативу и контролировали игру. И как не странно, именно "Шахтер" открыл счет в этом матче. В одной из немногих атак Мораес получил пас от Исмаили в штрафной, и пробил мимо Лопеса. Это произошло на 22-й минуте.

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      После этого "Лион" чуть не зажал "Шахтер" на их половине поля. Атака шла за атакой, игроки донецкой команды много ошибались. И забить гостям не удалось, несмотря на с десяток ударов. У "Шахтера" же за первый тайм лишь один удар, который и стал результативным.

      В начале второго тайма "горняки" провели атаку, но Мораес так и не сумел отдать пас на Коваленко. После этого игроки "Лиона" снова перехватили инициативу. И им удалось забить. Депай получил пас на ход в штрафную, обыграл там соперника и отдал под удар Фекиру. Француз в окружении нескольких соперников сумел принять и обработать мяч себе под удар, отправив его в верхний дальний угол ворот.

      Теперь же "Шахтеру" нужно было забивать. На поле вышел Кайоде, "Шахтер" стал больше времени проводить в атаке. Но безрезультатно. Забить не удалось. Зато в конце матча чуть не пропустили второй гол.

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      Стоит отметить, что за весь матч "Лион" нанес 15 ударов по воротам (из них шесть – в створ), в то время как "Шахтер" лишь шесть раз угрожал воротам соперника (дважды пробив в створ ворот).

      "Шахтер" играет вничью и вылетает из Лиги чемпионов. Команда продолжит свои выступления в плей-офф Лиги Европы. "Лион" же в этой Лиге чемпионов не потерпел ни одного поражения – одна победа и пять ничьих.

      Теги: Спорт Футбол Шахтер Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
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