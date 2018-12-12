Перед донецким "Шахтером" в матче против французского "Лиона" стоит единственная задача – победить, чтобы продолжить выступления в Лиге чемпионов. Поэтому все определится в среду, 12 декабря, в очном противостоянии. Онлайн матча – на сайте 24 Канала.

Читайте также: Победа или Лига Европы: анонс матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" На этот матч, который перенесли в Киев, было продано свыше 30 тысяч билетов. Поэтому "Шахтер" получил прекрасную поддержку. Но важнее ее будет только победа в этом матче. Ведь кроме престижа, на кону стоит немалая сумма денег.