Шахтер – Лион: онлайн матча Лиги чемпионов
Перед донецким "Шахтером" в матче против французского "Лиона" стоит единственная задача – победить, чтобы продолжить выступления в Лиге чемпионов. Поэтому все определится в среду, 12 декабря, в очном противостоянии. Онлайн матча – на сайте 24 Канала.
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На этот матч, который перенесли в Киев, было продано свыше 30 тысяч билетов. Поэтому "Шахтер" получил прекрасную поддержку. Но важнее ее будет только победа в этом матче. Ведь кроме престижа, на кону стоит немалая сумма денег.
Источник: 24 Канал
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