Шахтер – Лион: видео гола матча Лиги чемпионов
В матче между донецким "Шахтером" и французским "Лионом" в Лиге чемпионов "горняки" вышли вперед уже на 22-й минуте.
Перед тем "Лион" неоднократно пробивал по воротам Пятова. На 19-й минуте Траоре потерял возможность, не сумев переиграть вратаря с близкого расстояния.
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В ответ "Шахтер" забил. Голом отметился Мораес, который получил пас между защитников и пробил мимо голкипера.
Видео гола Мораеса в ворота "Лиона"
Источник: 24 Канал
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