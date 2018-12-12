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      Шахтер – Лион: видео гола матча Лиги чемпионов

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      Шахтер – Лион: видео голов, обзор матча 12.12.2018
      Шахтер - Лион видео голов / ФК "Шахтер"

      В матче между донецким "Шахтером" и французским "Лионом" в Лиге чемпионов "горняки" вышли вперед уже на 22-й минуте.

      Перед тем "Лион" неоднократно пробивал по воротам Пятова. На 19-й минуте Траоре потерял возможность, не сумев переиграть вратаря с близкого расстояния.

      Читайте также: Шахтер – Лион: онлайн матча Лиги чемпионов

      В ответ "Шахтер" забил. Голом отметился Мораес, который получил пас между защитников и пробил мимо голкипера.

      Видео гола Мораеса в ворота "Лиона"

      Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Шахтер
      Источник: 24 Канал
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