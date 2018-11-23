В пятницу, 23 ноября, новый тур чемпионата откроет матч "Шахтера" против "Львова". Игра будет доступна к просмотру как на стадионе "Металлист" в Харькове, так и по телевидению и онлайн.

Матч "Шахтер" – "Львов" по телевидению покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 18:55, сама игра начнется в 19:00. Читайте также: "Шахтер" сыграет против "Хоффенхайма": прогноз букмекеров на борьбу за плей-офф Лиги чемпионов Также смотреть онлайн матч "Шахтер" – "Львов" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Напомним, матч "Шахтер" – "Львов" состоится в пятницу, 23 ноября. Начало встречи в 19:00.