"Шахтер" и "Львов" не смогли определить сильнейшего: видео моментов
В матче-открытии 16 тура украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и "Львовом" победителя определить не удалось.
Шахтер – Львов 0:0
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В первом тайме активнее были хозяева поля. На 26-й минуте после навеса с углового мяч отскочил под удар Хочолави, который пробил рядом со штангой. А сразу за несколько минут после навеса с углового Бандура до мяча не дотянулся, и Болбат не попал в пустой угол.
Однако во втором тайме львовяне смогли навязать лидеру УПЛ больше борьбы. На 55-й минуте после передачи от Западни Бруно принял мяч в штрафной и нанес удар – Пятов фантастически среагировал.
Уже за 10 минут "горняки" могли открыть счет в матче, когда Хочолава боролся с защитником и мяч пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной. Под конец встречи "Шахтер" активно насел на штрафную гостей, но забить так и не удалось.
В итоге, "Шахтер" второй раз в сезоне сыграю вничью, а "Львов" продолжил свою беспроигрышную серию матчей на выезде. "Горняки" продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу УПЛ, а львовяне идут восьмыми.
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