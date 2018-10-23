Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов

В третьем туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" будет принимать английский "Манчестер Сити". Несмотря на не слишком удачный старт в еврокубках, обеим командам в этом матче будет нужна победа. Все самое интересное вокруг этого матча – в анонсе 24 Канала.

Шахтер – Манчестер Сити

Дата: 23 октября, 22:00.

Стадион: "Металлист", Харьков.

Главный арбитр: Карлос дель Серро Гранде (Испания)

Телетрансляция на телеканале "Футбол 1"

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История противостояний

"Шахтер" и "Манчестер Сити" до этого в официальных матчах встречались лишь дважды. Это было в прошлом сезоне в Лиге чемпионов. В первом матче английская команда победила дома 2:0. В Харьков на матч последнего тура "горожане" приехали полурезервным составом, ведь до этого выиграли все пять матчей и решили задачу выхода из группы. Благодаря победе 2:1 (за "горняков" забивали Бернард и Исмаил), "Шахтер" сумел выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Стоит отметить, что это было первое поражение "Мансити" в этом сезоне.

Перед матчем

Однако если в прошлом сезоне "Манчестер Сити" мог позволить себе такое отношение относительно матча против "Шахтера", то в этом – уже нет. Одна из причин – календарь матчей. Тогда это был последний матч в группе, в то время как в этом – третья игра, когда еще ничего не решено.

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Вторая причина – неудачный старт "Мансити" в Лиге чемпионов. Команда неожиданно уступила на своем поле в первом туре "Лиону". В матче против "Хоффенхайма" победу одержала лишь в конце матча. При этом гол "голубые" пропустили уже на первой минуте встречи. Поэтому в матче против "Шахтера" гости будут бороться только за победу. Другие результаты для команды Пепа Гвардиолы будут равноценны поражению.

Победа нужна и "Шахтеру", чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф еврокубков. И здесь речь идет как о Лиге чемпионов, так и Лиге Европы. В первом туре "горняки" спасли ничью на своем поле против "Хоффенхайма", во втором – упустили победу с разницей в два гола над "Лионом". Поэтому потеря очков в матче против "Манчестер Сити" поставит под угрозу не только выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, но и проход в Лигу Европы. Учитывая, что у команды впереди будут тяжелые выезды в Англии и Германии.

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Проблемы "Шахтера"

К этому матчу "Шахтер" подходит с рядом проблем. Главная – потеря лидеров команды из-за травмы. В матче точно не сыграет Тайсон, который травмировался уже раньше. Однако уже накануне матча стало известно, что точно против "Мансити" не сыграет полузащитник Марлос. Также под вопросом участие в матче и защитника Исмаил.

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Слово тренерам

"Мы ориентируемся на то, чтобы не изменять своим принципам. Стараемся всегда играть одинаково с любым соперником, независимо от того, встречаемся с "Манчестер Сити" или другим клубом. Будет ли трудно завтра? Да. Мы понимаем, насколько оппонент крепок коллективно и индивидуально. Ему сложно противостоять. Возможно, в определенных отрезках мы больше времени будем обороняться, находиться без мяча. Однако при малейшей возможности планируем проявлять инициативу и демонстрировать свой футбол", – заявил Фонсека.

"В Лиге чемпионов у нас также все в порядке, за исключением разве что первых 45 минут с "Лионом". Ребята мотивированы, мы ежедневно наблюдаем за ними на каждой тренировке и делаем выводы", – отметил Гвардиола.

Изюминка противостояния

Есть как минимум один человек, для которого матч "Шахтера" против "Манчестер Сити" имеет особое значение. Это полузащитник английской команды Александр Зинченко. Он воспитанник "горняков", но покинул клуб со скандалом. Несмотря на то, что игрок не имеет постоянного места в стартовом составе (даже на замену не выходит), именно его Гвардиола взял на предматчевую пресс-конференцию в Харькове.

– "Шахтер" для тебя родной клуб. Когда удастся выйти и забить, будешь радоваться голу?

– Хороший вопрос. Надеюсь, вы увидите это завтра.

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Прогноз

Он неутешителен для "Шахтера". В отличие от прошлого сезона, на этот раз "Манчестер Сити" не позволит себе беспечного отношения к матчу, и будет сосредоточен только на победу. И даже отсутствие Гюндогана в матче из-за травмы не делает гостей более слабой командой. Откровенно, "Мансити" сейчас один из самых мощных клубов. А потеря ключевых атакующих исполнителей делает положение "горняков" еще более неутешительным. Прогноз 0:2.