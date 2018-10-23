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      Шахтер – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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      Шахтер – Манчестер сити смотреть онлайн
      Шахтер – Манчестер сити смотреть онлайн / ФК "Шахтер"

      Донецкий "Шахтер" во вторник, 23 октября, в Харькове будет принимать английский "Манчестер Сити". Матч Лиги чемпионов можно будет посмотреть на стадионе, по телевидению, а также онлайн.

      Транслировать матч на украинском телевидении будет телеканал "Футбол 1". Трансляция начнется в 21:55, а сама игра – в 22:00.

      Читайте также: Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов

      Перед началом матча на канале "Футбол 1" выйдет программа "Ночь Лиги чемпионов", где эксперты и приглашенные гости будут давать свои прогнозы на этот матч. Уже после окончания игры в 23:55 они проанализируют матч "Шахтера" и "Манчестер Сити".

      Также игру можно будет посмотреть и онлайн на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит заметить, что для доступа к трансляции необходимо зарегистрироваться. Кроме того, просмотр видео матчей на сайте платное – от 39 гривен за доступ на 24 часа, или же 69 гривен за месячный абонемент.

      Текстовая онлайн-трансляция будет на сайте 24 Канала. Здесь также будет и обзор матча и видео голов.

      Читайте также: Шахтер – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

      Напомним, матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" состоится в Харькове во вторник, 23 октября. Начало матча на стадионе "Металлист" в 22:00.

      Теги: Футбол Спорт Шахтер Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
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