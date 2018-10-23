Сегодня, 23 октября, донецкий "Шахтер" сыграет свой третий матч в групповом турнире Лиги чемпионов. Соперником "горняков" будет грозный "Манчестер Сити", с которым дончане уже встречались в прошлом году. Все самое интересное вокруг матча, а также онлайн самого поединка – на сайте 24 Канала.

Стоит заметить, что "Шахтер" не является фаворитом этого матча, хоть и играет на домашнем поле (игра состоится в Харькове на стадионе "Металлист"). Кроме того, "горняки" понесли потери перед матчем. Но если Тайсон получил травму раньше, то Марлос травмировался накануне матча. Также под вопросом участие в этой игре Исмаили.

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"Манчестер Сити" же прибыл на игру в почти полноценном составе. Исключением является лишь полузащитник Илкай Гондюган. Однако в команде есть кому заменить игрока. Среди них и украинец Александр Зинченко. Он тоже прибыл в Харьков вместе с командой. Однако сыграет ли – это пока под вопросом.

Напомним, матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" начнется в 22:00. Следить за поединком можно будет онлайн на сайте 24 Канала.

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