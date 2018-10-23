В матче между донецким "Шахтером" и английским "Манчестер Сити" гости забили дважды еще до перерыва. Отличился Силва и Ляпорт.

"Манчестер Сити" сразу захватил инициативу и насел на ворота "горняков". Но забить сразу не удалось. Зато на 30-й минуте при полном бездействии защитников "Шахтера" Силва сумел пробить Пятова.

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А уже через пять минут после подачи с углового Ляпорта оставили без присмотра, и он головой переправил мяч в ворота.

Третий гол "Шахтер" пропустил уже после перерыва. Его автором стал Бернарду Силва. При этом потругалець всего за несколько минут до этого вышел на поле.

Видеообзор матча Шахтер – Манчестер Сити