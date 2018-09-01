18:56
1 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
26°C 12°C
  • воскресенье
    30°C 14°C
  • понедельник
    30°C 14°C
  • вторник
    29°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин меняет профессию. Конкуренты Илона Маска в России
Вєсті Кремля
17:13, сегодня
Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки
Вєсті.UA
18:30, сегодня
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Шахтер – Мариуполь: где смотреть онлайн матч УПЛ

97 Читати новину українською
Шахтер – Мариуполь смотреть онлайн
Шахтер – Мариуполь смотреть онлайн / ФК "Шахтер"

Матч донецкого "Шахтера" против "Мариуполя" в рамках 7-го тура УПЛ

Трансляцию матча "Шахтер" – "Мариуполь" проведет канал "Футбол 2". Сама игра начнется в 19:30, а уже в 19:25 будет доступна трансляция со стадиона "Металлист" в Харькове.

Читайте также: Шахтер – Мариуполь: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Также перед матчем на канале "Футбол 2" выйдет программа "Тур ONLINE", где эксперты и приглашенные гости будут анализировать игру до и после матча. Перед матчем программа начнется в 18:55, и продолжится сразу после окончания игры.

Кроме того, игру будут транслировать и онлайн на сайте Oll.tv. Но просмотр платный: 29 гривен за доступ на 24 часа и 59 гривен за месячный абонемент. Также необходима регистрация.

Текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт "Футбол24". Обзор матча и видео голов – на сайте 24 Канала сразу после окончания игры.

Читайте также: Календарь матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов: даты матчей и соперники

Напомним, матч "Шахтер" – "Мариуполь" состоится в субботу, 1 сентября, в Харькове на ОСК "Металлист". Начало в 19:30.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Футбол Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Як підготувати квартиру до продажу в Києві: 3 кроки до вигідної угоди
сегодня, 16:03 Як підготувати квартиру до продажу в Києві: 3 кроки до вигідної угоди
Блог Медіа
Фейкова прозорість: чому недоброчесні судді легко долають усі перевірки
сегодня, 15:00 Фейкова прозорість: чому недоброчесні судді легко долають усі перевірки
Українська мова суттєво відрізняється від російської – докази
сегодня, 12:01 Українська мова суттєво відрізняється від російської – докази
Блог Соцмережі
Убийство Александра Захарченко: последние новости
сегодня, 10:45 Убийство Александра Захарченко: последние новости
Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
сегодня, 10:42 Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
Олексій Чибісов
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Организаторы отменили квалификационную гонку в США из-за дождя
 25 августа 2012 , 18:06
Хоккей: "Беркут" одержал третью победу в трех матчах
 22 сентября 2012 , 12:27
Звездный игрок "Реала" в 27 лет окончил среднюю школу
 21 ноября 2014 , 16:29
Министерство обороны Украины наградило игрока сборной Украины за помощь армии (ФОТО)
 28 августа 2015 , 13:44
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук