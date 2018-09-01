Шахтер – Мариуполь: где смотреть онлайн матч УПЛ

Матч донецкого "Шахтера" против "Мариуполя" в рамках 7-го тура УПЛ

Трансляцию матча "Шахтер" – "Мариуполь" проведет канал "Футбол 2". Сама игра начнется в 19:30, а уже в 19:25 будет доступна трансляция со стадиона "Металлист" в Харькове.

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Также перед матчем на канале "Футбол 2" выйдет программа "Тур ONLINE", где эксперты и приглашенные гости будут анализировать игру до и после матча. Перед матчем программа начнется в 18:55, и продолжится сразу после окончания игры.

Кроме того, игру будут транслировать и онлайн на сайте Oll.tv. Но просмотр платный: 29 гривен за доступ на 24 часа и 59 гривен за месячный абонемент. Также необходима регистрация.

Текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт "Футбол24". Обзор матча и видео голов – на сайте 24 Канала сразу после окончания игры.

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Напомним, матч "Шахтер" – "Мариуполь" состоится в субботу, 1 сентября, в Харькове на ОСК "Металлист". Начало в 19:30.

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