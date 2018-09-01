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"Шахтер" без проблем обыграл "Мариуполь"

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Шахтер – Мариуполь результат матча УПЛ 1 сентября 2018
Шахтер – Мариуполь результат матча УПЛ 1 сентября 2018 / ФК "Шахтер"

В матче между донецким "Шахтером" и "Мариуполем" победу одержали "горняки". Несмотря на большое количество моментов, зрители на трибунах увидели лишь два гола. При этом одним из них – автогол.

Шахтер – Мариуполь 2:0
Голы: Мораес, 43, Дава, 56 (авт.)

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"Мариуполь" в этом матче имел ограниченное количество шансов. Еще до матча букмекеры не верили в то, что "горняки" проиграют. Победа же азовцев оценивалась коэффициентом от 30 до 50. Так и произошло.

Несмотря на то, что игроки донецкой команды сразу захватили инициативу в матче, и пробить Гальчука ей долго не удавалось. Лучший шанс был у Нету, но бразилец не сумел пробить мимо вратаря с близкого расстояния. Зато это удалось Мораесу, который в касание замкнул прострел от Исмаили уже в конце первого тайма. Это седьмой гол в этом чемпионате для бразильца.

Стоит добавить, что "Мариуполь" мог создать голевой момент, когда Вакула с собственной половины бежал в контратаку. Но его в центре поля сбивал Ракицкий, за что получил желтую карточку. Если бы не этот фол, игрок выходил один на один на ворота Пятова.

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Во втором тайме "Мариуполь" пропустил еще один раз. Хотя мог и больше, но довольно удачно действовал Гальчук. Что касается гола, то его автор – Дава, который в подкате срезал мяч в собственные ворота. В этой атаке Тайсон отдал пас на Марлоса, а тот пасовал мимо вратаря на Нема. Пытаясь помешать ему, защитник, которого вызвали в сборную Камеруна, и отправил мяч в свои ворота.

"Шахтер" победил и в дальнейшем возглавляет турнирную таблицу. "Мариуполь" с четырьмя очками находится в зоне вылета, деля 11-12 место.

Стоит добавить, что "Мариуполь" имел в запасе только четырех игроков. Все потому, что "Шахтер" не позволил арендованным у него игрокам играть в этом матче.

Теги: Футбол Новости спорта
Источник: 24 Канал
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