Шахтер – Мариуполь: видео голов и моментов матча УПЛ

В матче между "Шахтером" и "Мариуполем" "горняки" сразу захватили инициативу. И раз за разом атаковали ворота Гальчука. Но отличиться за первые 45 минут удалось только один раз.

Гол "Шахтеру" удалось забить аж на 43-й минуте, когда хозяева провели очередную атаку – Тайсон отдал на фланг на Исмаили, а тот прострелил вдоль линии ворот. С нескольких метров мяч в ворота переправил Мораес. Для бразильца это стал седьмой гол в этом чемпионате.

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Видео гола Мораеса в ворота "Мариуполя"

Второй гол в матче в исполнении "Шахтера" тоже начался с паса Тайсона. На этот раз он отдал на право на Марлоса, и уже тот с близкого расстояния пасовал мимо Гальчука на Веллингтона Нема. Помешать забить пытался Дава, но защитник фактически переправил мяч за линию собственных ворот.

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