"Шахтер" начал подготовку к матчу с "Динамо" за Суперкубок Украины
Донецкий "Шахтер" начал финальную фазу подготовки к матчу против киевского "Динамо" за Суперкубок Украины.
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
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15 июля утреннюю полуторачасовую тренировку на загородной базе "Святошино" разделили на две части: сначала футболисты прошли контрольное тестирование на скорость на коротких дистанциях, а потом конец тренировки Паулу Фонсека целиком посвятил тактическим упражнениям.
Напомним, матч "Шахтер" – "Динамо" состоится 21 июля в Одессе на стадионе "Черноморец". Начало в 21:00.
Источник: 24 Канал
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