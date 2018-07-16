"Шахтер" начал подготовку к матчу с "Динамо" за Суперкубок Украины

Донецкий "Шахтер" начал финальную фазу подготовки к матчу против киевского "Динамо" за Суперкубок Украины.

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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15 июля утреннюю полуторачасовую тренировку на загородной базе "Святошино" разделили на две части: сначала футболисты прошли контрольное тестирование на скорость на коротких дистанциях, а потом конец тренировки Паулу Фонсека целиком посвятил тактическим упражнениям.

Напомним, матч "Шахтер" – "Динамо" состоится 21 июля в Одессе на стадионе "Черноморец". Начало в 21:00.