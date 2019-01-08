"Шахтер" начал продажу билетов на матч Лиги Европы против "Айнтрахта": цены

14 февраля в Харькове состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Айнтрахт". Билеты на эту игру поступили в продажу.

Во вторник, 8 января, стартовала продажа билетов только для владельцев абонементов. Приобрести их можно только онлайн на сайте "Шахтера". При этом до 13 января владельцы абонементов могут воспользоваться приоритетным правом покупки по специальной цене: -20% от стоимости билета в свободной продаже.

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Уже 14 января начнется свободная продажа. Их можно будет приобрести как в кассах ОСК "Металлист", так и на сайте "Шахтера", в мобильном приложении Shakhtar Tickets, на билетных сайтах-партнерах клуба и в розничной торговой сети Харькова. Стоимость билетов категории Standard: 50, 100, 150, 200, 250 и 350 гривен. Также можно приобрести билеты категорий Shakhtar Lounge, Club 1936, SkyUp Club, Sky Box и Roof Club. Их стоимость – от 500 гривен.

Матч "Шахтер" – "Айнтрахт" состоится 14 февраля. Начало матча на ОСК "Металлист" в 22:00. Ответный матч – 21 февраля.