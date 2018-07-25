"Шахтер" начнет сезон без Исмаили и Кривцова, но с Тайсоном

25 июля "Шахтер" матчем против "Десны" начнет сезон в Премьер-лиге сезона 2018/19.

Утром 25 июля подопечные Паулу Фонсеки отправились в Чернигов без Сергея Кривцова и Исмаили. Об этом сообщил официальный сайт "горняков".

Главный тренер "Шахтера" не включил в предварительную заявку на игру Сергея Кривцова, который получил травму в поединке Суперкубка с киевским "Динамо" и Исмаили, который пропустит поединок из-за дисквалификации.

Состав "Шахтера" на матч против "Десны":

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;

Защитники: Богдан Бутко, Олег Данченко, Давид Хочолава, Ярослав Ракицкий, Николай Матвиенко;

Полузащитники: Алан Патрик, Тарас Степаненко, Майкон, Марлос, Маркиньос Сиприано, Виктор Коваленко, Тайсон, Фернандо, Сергей Болбат, Дентиньо, Андрей Тотовицкий;

Нападающий: Жуниор Мораес.

Напомним, матч "Шахтер" – "Десна" состоится 25 июля в Чернигове. Начало в 19:00.