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      "Шахтер" не соглашается продавать Ракицкого в российский "Зенит"

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      Ярослав Ракицкий
      Ярослав Ракицкий / Фото из открытых источников

      "Шахтер" не соглашается продавать Ярослава Ракицкого в российский "Зенит" за 10 миллионов евро. Шахта попытается выкачать максимум из "Газпрома".

      Об этом сообщает "Динамомания".

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      Горняки продолжают переговоры с российским "Зенитом" по поводу трансфера Ярослава Ракицкого. Дончан якобы не устраивает предложение в десять миллионов евро.

      Между тем за 29-летнего защитника "Шахтер" хочет 12 миллионов сразу, а еще около трех должны прописать в контракте в виде различных бонусов.

      По слухам, сам Ракицкий уже договорился с "Зенитом". И пока клубы торгуются, защитник полетел на тренировочный сбор с "Шахтером".

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      Теги: Новости Украины Футбол Шахтер Спорт
      Источник: 24 Канал
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