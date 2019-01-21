"Шахтер" не соглашается продавать Ракицкого в российский "Зенит"

"Шахтер" не соглашается продавать Ярослава Ракицкого в российский "Зенит" за 10 миллионов евро. Шахта попытается выкачать максимум из "Газпрома".

Об этом сообщает "Динамомания".

Читайте также: "Заря" отказалась продавать защитника сборной Украины в европейский клуб

Горняки продолжают переговоры с российским "Зенитом" по поводу трансфера Ярослава Ракицкого. Дончан якобы не устраивает предложение в десять миллионов евро.

Между тем за 29-летнего защитника "Шахтер" хочет 12 миллионов сразу, а еще около трех должны прописать в контракте в виде различных бонусов.

По слухам, сам Ракицкий уже договорился с "Зенитом". И пока клубы торгуются, защитник полетел на тренировочный сбор с "Шахтером".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram