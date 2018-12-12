"Шахтер" не удержал победу над "Лионом" в Юношеской лиге УЕФА

Заключительный матч Юношеской лиги УЕФА против сверстников из "Лиона" донецкий "Шахтер" U-19 также не смог довести до победы.

В поединке со сверстниками из французского "Лиона" подопечные 40-летнего испанского специалиста Андреса Карраско, что ранее потеряли все шансы на выход из группы, в компенсированное время упустили победу – 1:1.

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Алексей Кащук вывел хозяев вперед на 59-й минуте. Однако в компенсированное время французы сравняли благодаря автоголу Михаила Рудавского (90 + 4).

Турнирная таблица группы F Юношеской лиги УЕФА без учета поединка между английским "Манчестер Сити" и немецким "Гоффенгаймом", который пройдет позже, выглядит так: "Хоффенхайм" – 11 очков, "Лион" – 11, "Манчестер Сити" – 4, "Шахтер" – 3.

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