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      "Шахтер" неожиданно проиграл "Партизану"

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      "Шахтер" проиграл "Партизану"
      "Шахтер" проиграл "Партизану" / shakhtar.com

      "Шахтер", который в ближайшее время сыграет в Лиге Европы против "Айнтрахта", провел пятый контрольный поединок в рамках зимних сборов. На этот раз соперником "горняков" был сербский "Партизан", которому украинцы уступили.

      Шахтер – Партизан 0:2
      Голы:       Николич, 8, Шчекич, 39

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      Уже на восьмой минуте Неманья Николич завершил контратаку "Партизана" голом. Голкипер "горняков" не сумел спасти партнеров.

      До завершения тайма удвоил преимущество сербов Александар Шчекич. На 39 минуте Шкекич забил после паса Николича.

      Во втором тайме ни одна из команд не сумела отличиться, поэтому "Партизан" одержал победу 2:0.

      Отметим, что 31 января "Шахтер" сыграл два контрольных поединка. Утром дончане победили скромный датский клуб "Хобро". А днем подопечные Паулу Фонсеки разгромили польский "Лех".

      Перед матчем с немецким "Айнтрахтом" в рамках 1/16 Лиги Европы, который состоится 14 февраля, "Шахтер" сыграет еще два контрольных поединка. В частности, в понедельник, 4 февраля, "горняки" померяются силами с болгарским клубом "Ботев". 7-го февраля дончане встретятся с австрийской командой "Ваккер".

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      Теги: Спорт Футбол Шахтер
      Источник: 24 Канал
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