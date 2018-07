"Шахтер" официально усилился еще одним бразильцем

Донецкий "Шахтер" официально подписал контракт с игроком "Сан-Паулу" Маркиньосом.

Стороны заключили договор, который будет рассчитан на пять лет, до лета 2023-го. Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Маркиньос является воспитанником "Деспортиво Бразил", но в 2015 году подписал контракт с "Сан-Паулу", за который в 2018 году дебютировал в чемпионате штата Сан-Паулу, но из-за нежелания продлевать контракт с клубом, был переведен в молодежную команду.

19-летний вингер сборной Бразилии U-20 вскоре присоединится к "Шахтеру", который сейчас готовится к новому сезону на сборах в Австрии.

Отметим, что Маркиньос вошел в сотню самых перспективных футболистов по версии журнала "Four Four Two".