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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

"Шахтер" официально усилился еще одним бразильцем

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Маркиньос - игрок "Шахтера"
Маркиньос - игрок "Шахтера" / ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" официально подписал контракт с игроком "Сан-Паулу" Маркиньосом.

Стороны заключили договор, который будет рассчитан на пять лет, до лета 2023-го. Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Маркиньос является воспитанником "Деспортиво Бразил", но в 2015 году подписал контракт с "Сан-Паулу", за который в 2018 году дебютировал в чемпионате штата Сан-Паулу, но из-за нежелания продлевать контракт с клубом, был переведен в молодежную команду.

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19-летний вингер сборной Бразилии U-20 вскоре присоединится к "Шахтеру", который сейчас готовится к новому сезону на сборах в Австрии.

Отметим, что Маркиньос вошел в сотню самых перспективных футболистов по версии журнала "Four Four Two".

Теги: Новости спорта Шахтер
Источник: 24 Канал
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