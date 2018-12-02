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      Шахтер – Олимпик: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

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      Шахтер – Олимпик: где смотреть онлайн матч
      Шахтер – Олимпик смотреть онлайн / ФК "Шахтар"

      В воскресенье, 2 декабря, в чемпионате Украины будет сыграно очередное дерби. На этот раз донецкое – "Шахтер" будет принимать "Олимпик". Посмотреть матч можно будет на стадионе "Металлист" в Харькове, а также по телевидению и онлайн.

      Матч "Шахтер" – "Олимпик" в Украине покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции со стадиона – в 16:65, сам матч начнется в 17:00. Кроме того, на канале перед игрой выйдет программа "Тур Online", где приглашенные гости и аналитики дадут свой прогноз на матч.

      Читайте также: Шахтер – Олимпик: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

      Смотреть онлайн матч "Шахтер" – "Олимпик" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступный становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

      Напомним, матч "Шахтер" – "Олимпик" состоится в воскресенье, 2 ноября. Начало встречи в 17:00.

      Теги: Спорт Футбол УПЛ Шахтер ФК Олимпик
      Источник: 24 Канал
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