В воскресенье, 2 декабря, состоится донецкое дерби – "Шахтер" сыграет с "Олимпиком". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этой встрече.

Стоит отметить, что победа "Олимпика" в этом матче будет на уровне сенсации. Большая вероятность того, что "Шахтер" выиграет со счетом 4:0, чем то, что "Олимпик" сможет оформить победу в этой игре. Ставка не первое событие в PariMatch принимается с коэффициентом 9,60, в то время как вторая оценена в 14,6. Что касается победы "Шахтера" в этом матче, то эксперты этой букмекерской конторы оценили такой итог матча только в 1,15. На то, что донецкое дерби закончится вничью, коэффициент 8,30.

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Еще меньше веры в "Олимпик" "выразили" букмекеры из "Фаворит спорт" – коэффициент 25,00 на их победу. При этом что победу "Шахтера" почти без изменений от предыдущего – 1,13. Ничья – 8,00. Стоит отметить, что букмекеры не принимают ставку на то, что "Шахтер" не проиграет этот матч (победа или ничья).

Касаемо коэффициентов в Marathon bet, то они победу "Шахтера" оценили в 1,147. А то, что "горняки" выиграют или сыграют вничью – мизерным 1,003. Касательно победы "Олимпика", то коэффициент на это событие составил 16,25. При этом что касается точного счета, то победа "Шахтера" 4:0 имеет меньший коэффициент, чем 3:0 – 5,45 против 5,75 соответственно. Также победа 4:1 имеет почти такой же показатель, как и 4:1 – 10,50 и 10,75 соответственно.

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Напомним, матч "Шахтер" – "Олимпик" состоится в воскресенье, 2 декабря. Начало встречи в 17:00. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 канала.