Донецкий "Шахтер", который уже оформил осеннее "чемпионство", в дерби не сумел переиграть "Олимпик" в рамках 17 тура чемпионата Украины.

Шахтер – Олимпик 2:2

Голы: Мораес, 7, 90+2 – Пасич, 52, Балашов, 67

Читайте также: "Львов" и "Мариуполь" расписали голевую ничью: видео голов

С первых минут "горняки" дали сопернику понять, что настроены сегодня победить. И уже на 7 минуте Мораес получил разрезную передачу от Тайсона, который сумел обыграть нескольких соперников гостей. Жуниору оставалось только переправить мяч в сетку, что бразилец и сделал и прервал четырехматчевую безголевую серию.

Быстрый гол несколько расслабил "горняков" и разрешил играть на низких оборотах. В первой половине игры хозяева только трижды пробили в створ ворот Махновского. Особой активностью не отличались подопечные Вячеслава Шевчука, для которого эта игра была более, чем принципиальна. Как известно, Шевчук когда-то выступал за "Шахтер". К слову, у Паулу Фонсеки возникли кадровые проблемы, поскольку Давид Хочолава на 26 минуте получил травму и был заменен. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев.

Читайте также: "Арсенал" и "Карпаты" не смогли определить сильнейшего: видео голов

На старте второго тайма "Олимпик" заставил "Шахтер" активизироваться. Тарас Степаненко неудачно выбил мяч из собственной штрафной, который подхватил Пасич. Евгений долго не думал и первым касанием пробил. Мяч попал в спину тому же Степаненко и дезориентировал Пятова – 1:1.

Скверными дела "Шахтера" на 67 минуте сделал Балашов. Сначала Виталий заработал опасный штрафной на линии штрафной – сфолил Данченко. Впоследствии он решил исполнить стандартное положение и блестящим ударом переиграл Андрея Пятова, вывел "олимпийцев" вперед.

На 74 минуте мог "хоронить" хозяев Кольцов. "Олимпик" выбежал в прекрасную контратаку четыре в четыре: Кольцов получил отличную передачу, убрал защитников "Шахтера", и с носка пробил по воротам Пятова. Впрочем, мяч пролетел у дальней стойки. Действительно опасную возможность "горняки" имели под занавес матча. На 89 минуте Алан Патрик мощно пробил издали, но вратарь гостей парировал удар.

На 90+4 минуте "Шахтер" таки сумел отыграться. Данченко подал на Патрика, тот сбросил на Мораеса, который и переправил мяч в ворота гостей. Впрочем, бразилец находился в явном офсайде, который линейный арбитр не смог увидеть. Из-за этого на футбольном поле возникла словесная перепалка, в результате которой был удален наставник "Олимпика".

Читайте также: Динамо – Черноморец: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

"Шахтер" второй раз подряд сыграл вничью. Впрочем, результат не повлияет на расположение действующих чемпионов Украины в турнирной таблице. В то же время "Олимпик" набрал 18 очков и ухудшил свои шансы вмешаться в борьбу за топ-6.

Напомним, что в предыдущем туре чемпионата Украины "Шахтеру" не удалось победить "Львов".