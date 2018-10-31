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      "Шахтер" в большинстве победил "Олимпик" в матче с пятью голами: видео

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      Шахтер – Олимпик видео голов и результат матча
      Шахтер – Олимпик видео голов и результат матча

      Донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины в Харькове принимал "Олимпик". Всего в матче было забито сразу пять голов (два из них – с пенальти), а гости доигрывали матч в меньшинстве.

      Шахтёр – Олимпик 3:2
      Голы: Мораес, 63, Тотовицкий, 66, Данченко, 83 – Белоног, 55, Гай, 81
      Удаление: Гришко, 62 (Олимпик)

      "Шахтёр" сразу захватил инициативу, однако забить не удавалось. "Олимпик" достаточно глубоко сидел на своей половине поля в надежде на контратаку, и голкипер "горняков" Алексей Шевченко довольно редко вступал в игру. Зато его протеже Владимир Крынский много работал в этом матче. И сохранил свои ворота в неприкосновенности в первом тайме.

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      Главный момент первого тайма – травма Фернандо в борьбе с Ксендзом. Бразильский полузащитник покинул поле со слезами на глазах с помощью медиков.

      Все изменилось во втором тайме. И довольно неожиданно "Олимпик" вышел вперёд. И сделали это гости благодаря назначенному пенальти в ворота "Шахтёра". С отметки точно пробил Дмитрий Белоног. Хотя Шевченко и угадал угол, и даже дотянулся до мяча. Но тот влетел в ворота.

      Сравнял счет "Шахтёр" тоже с пенальти. При этом "Олимпик" остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Дмитрий Гришко. Приговор реализовал Жуниор Мораес, разведя мяч и вратаря по разным углам.

      Еще через несколько минут "Шахтёр" был впереди – Тотовицкий реализовал быструю атаку. Вскоре на поле вышел 17-летний Михаил Мудрик. Он заменил Мораеса.

      Когда матч приближался к закономерной победе "Шахтера", "Олимпик" сравнял счет. Забил бывший игрок "горняков" Алексей Гай.

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      Но перевести матч хотя бы в экстра-тайм гостям не удалось. И снова через несколько минут после одного гола последовал другой – Данченко простреливал в штрафную, Тотовицкий пытался дотянуться до мяча, чем дезориентировал голкипера. И мяч влетел в угол ворот "Олимпика".

      "Шахтёр" выходит в четвертьфинал Кубка Украины. Следующий матч в турнире "горняки" сыграют уже 3 апреля 2019 года. До этого 2 ноября состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины, где и станет известен соперник донецкой команды.

      Теги: Спорт Футбол Шахтер ФК Олимпик
      Источник: 24 Канал
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