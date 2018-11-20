"Шахтер" опубликовал яркое видео, посвященное 100 матчам Исмаили в клубе

Недавно Исмаили провел свой 100-й матч за "Шахтер", и донецкий клуб по этому поводу выпустил специальное видео с лучшими моментами бразильского защитника в клубе.

За все время пребывания в "Шахтере" левый защитник Исмаили забил 13 мячей и сделал 26 голевых передач.

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Напомним, что по результатам голосования, организованного на официальном сайте УПЛ, лучшим игроком октября признан Исмаили. В прошлом месяце футболист "Шахтера" полностью отыграл в чемпионате три матча, в которых отдал одну результативную передачу.

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