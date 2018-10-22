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      "Шахтер" остался без двух основных игроков перед матчем с "Манчестер Сити"

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      Тайсон и Марлос не сыграют против "Манчестер Сити"
      Тайсон и Марлос не сыграют против "Манчестер Сити"

      Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что украинский полузащитник Марлос пропустит игру против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

      На предматчевой пресс-конференции наставник сообщил, что получил повреждения и точно не сыграет с "горожанами" Марлос, также под вопросом участие в поединке и Исмаили.

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      Если говорить о Тайсоне и Марлосе – мы потеряли два, возможно, самых важных элемента в команде. Но мы постараемся играть теми силами, которые у нас есть. Тактическая схема не изменится. Марлос получил травму в последней игре чемпионата. Он пропустит две недели и не сыграет завтра и в двух следующих матчах,
      – сказал Фонсека.

      Главными претендентами на выход в стартовом составе на домашний матч с "Манчестер Сити" из-за отсутствия Марлоса и Тайсона считаются Веллингтона Нема и Фернандо.

      Напомним, что поединок "Шахтер" – "Манчестер Сити" состоится 23 октября в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало игры – в 22:00.

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      Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Шахтер
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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