"Шахтер" отправил в Россию еще одного украинского футболиста
Защитник донецкого "Шахтера" Олег Данченко стал игроком красноярского "Енисея", выступающего в Премьер-лиге России.
Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2018/2019, сообщает официальный сайт клуба.
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На счету Данченко 77 матчей в украинской Премьер-лиге за одесский "Черноморец" и донецкий "Шахтер". В сезоне 2017/2018 выступал в России за махачкалинский "Анжи" – в 29 матчах на его счету 3 гола и 5 голевых передач.
В этом сезоне Данченко провел за "Шахтер" 12 матчей во всех турнирах, отметился одним голом и одной результативной передачей. Его контракт с донецким клубом рассчитан до лета 2020 года.
"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 10 очков после 17 матчей.