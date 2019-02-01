"Шахтер" отправил в Россию еще одного украинского футболиста

Защитник донецкого "Шахтера" Олег Данченко стал игроком красноярского "Енисея", выступающего в Премьер-лиге России.

Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2018/2019, сообщает официальный сайт клуба.

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Защитник донецкого "Шахтёра" @FCShakhtar Олег Данченко стал игроком "Енисея"! Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2018/2019.



Добро пожаловать в "Енисей"! pic.twitter.com/G0MzLJdhaY — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 1 февраля 2019 г.

На счету Данченко 77 матчей в украинской Премьер-лиге за одесский "Черноморец" и донецкий "Шахтер". В сезоне 2017/2018 выступал в России за махачкалинский "Анжи" – в 29 матчах на его счету 3 гола и 5 голевых передач.

В этом сезоне Данченко провел за "Шахтер" 12 матчей во всех турнирах, отметился одним голом и одной результативной передачей. Его контракт с донецким клубом рассчитан до лета 2020 года.

"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 10 очков после 17 матчей.

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