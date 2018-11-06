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      "Шахтер" отправился на матч Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" со всеми лидерами

      21 Читати новину українською
      Марлос
      Марлос / ФК "Шахтер"

      6 ноября "Шахтер" отправился в Манчестер на игру 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Сити".

      Серьезных проблем с составом у главного тренера Паулу Фонсеки нет. Главной радостью для команды стало возвращение Марлоса, который пропустил последние матчи команды против "Манчестер Сити", "Арсенала-Киев", "Олимпика" и "Динамо". По-прежнему вне состава защитник Иван Ордец и полузащитник Фернандо.

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      Всего же наставник "Шахтера" взял на матч 22 игроков, из которых в заявку на поединок попадут только 18.

      Голкиперы: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;

      Защитники: Богдан Бутко, Давид Хочолава, Исмаили, Николай Матвиенко, Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Олег Данченко;

      Полузащитники: Майкон, Сергей Болбат, Андрей Тотовицкий, Виктор Коваленко, Маркиньос Сиприано, Дентиньо, Веллингтон Нем, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Тайсон, Марлос;

      Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.

      Напомним, что матч 4-го тура Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Шахтер" состоится в среду, 7 ноября. Начало – в 22:00. В домашней игре "Шахтер" разгромно уступил "Сити".

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      Теги: Футбол Спорт Лига чемпионов Шахтер
      Источник: 24 Канал
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