"Шахтер" отправился на матч Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" со всеми лидерами

6 ноября "Шахтер" отправился в Манчестер на игру 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Сити".

Серьезных проблем с составом у главного тренера Паулу Фонсеки нет. Главной радостью для команды стало возвращение Марлоса, который пропустил последние матчи команды против "Манчестер Сити", "Арсенала-Киев", "Олимпика" и "Динамо". По-прежнему вне состава защитник Иван Ордец и полузащитник Фернандо.

Читайте также: "Шахтер" вспомнил все голы Виктора Коваленко после игры с "Динамо": видео

Всего же наставник "Шахтера" взял на матч 22 игроков, из которых в заявку на поединок попадут только 18.

Голкиперы: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;

Защитники: Богдан Бутко, Давид Хочолава, Исмаили, Николай Матвиенко, Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Олег Данченко;

Полузащитники: Майкон, Сергей Болбат, Андрей Тотовицкий, Виктор Коваленко, Маркиньос Сиприано, Дентиньо, Веллингтон Нем, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Тайсон, Марлос;

Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.

Напомним, что матч 4-го тура Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Шахтер" состоится в среду, 7 ноября. Начало – в 22:00. В домашней игре "Шахтер" разгромно уступил "Сити".

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24