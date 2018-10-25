"Шахтер" передаст 5 гривен с каждого билета на матч с "Динамо" на детскую больницу в Харькове

3 ноября состоится украинское "эль-классико" – "Шахтер" в Харькове примет "Динамо". В донецком клубе решили часть средств с этого матча направить на благотворительность.

Как сообщили в "Шахтере", 5 гривен с каждого билета будут направлены на лечение детей. За эти деньги планируется приобрести оборудование для Харьковской областной детской клинической больницы №1.

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Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека в детской больнице

В клубе отметили, что ранее футболисты и тренеры "Шахтера" уже покупали оборудование и медикаменты для медучреждения.