"Шахтер" передаст 5 гривен с каждого билета на матч с "Динамо" на детскую больницу в Харькове
3 ноября состоится украинское "эль-классико" – "Шахтер" в Харькове примет "Динамо". В донецком клубе решили часть средств с этого матча направить на благотворительность.
Как сообщили в "Шахтере", 5 гривен с каждого билета будут направлены на лечение детей. За эти деньги планируется приобрести оборудование для Харьковской областной детской клинической больницы №1.
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Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека в детской больнице
В клубе отметили, что ранее футболисты и тренеры "Шахтера" уже покупали оборудование и медикаменты для медучреждения.
Источник: 24 Канал
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