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      "Шахтер" передаст 5 гривен с каждого билета на матч с "Динамо" на детскую больницу в Харькове

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      Тренер и игроки "Шахтера" с пациентами детской больницы
      Тренер и игроки "Шахтера" с пациентами детской больницы / ФК "Шахтер"

      3 ноября состоится украинское "эль-классико" – "Шахтер" в Харькове примет "Динамо". В донецком клубе решили часть средств с этого матча направить на благотворительность.

      Как сообщили в "Шахтере", 5 гривен с каждого билета будут направлены на лечение детей. За эти деньги планируется приобрести оборудование для Харьковской областной детской клинической больницы №1.

      Читайте также: В харьковском метро появился эпический постер к дерби "Шахтера" и "Динамо": фото

       

      Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека в детской больнице

      В клубе отметили, что ранее футболисты и тренеры "Шахтера" уже покупали оборудование и медикаменты для медучреждения.

      Теги: Спорт Шахтер Новости Харькова благотворительность
      Источник: 24 Канал
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