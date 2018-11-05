"Шахтер" побеждает "Динамо", "Заря" снова в топ-6: главные итоги 14-го тура УПЛ

14-ый тур УПЛ отметился украинским "классико", в котором было все – голы, удаления, феерическое возвращение и неожиданная развязка на последней секунде матча. А также игра при пустых трибунах в Одессе и изменения в турнирной таблице в целом.

"Мариуполь" закрепляется в топ-5

Начался тур матчем в Мариуполе, где одноименная команда принимала "Арсенал-Киев". Несмотря на то, что "канониры" находятся" на последней строчке, они сумели дать бой хозяевам поля. Особенно старался вратарь Ситало, который раз за разом спасал свою команду от пропущенного гола. Не спас в единственном моменте.

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В этом матче стоит выделить гол Вакулы (и самого игрока). Полузащитник до конца сыграл в этом моменте, открылся, обыграл, точно пробил.

Благодаря этой победе "Мариуполь" закрепился на пятой строчке в турнирной таблице. "Арсенал-Киев" и в дальнейшем последний.

Напряжение "классического"

Этого матча ждут. На каких бы местах не находились команды в турнирной таблице, противостояние "Шахтер" и "Динамо" притягивает к себе внимание. Вот и в этот раз. Этот матч зрителям на трибунах подарил все – надежду для фанатов "Динамо" после первого тайма, радость фанатам "Шахтера" в конце матча. И напряжение до финального свистка.

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Игра отметилась высокими скоростями, опасными моментами. И неизвестно, каким бы был финальный результат, если бы не удаление. А так имеем отрыв "Шахтера" на восемь очков от "Динамо" уже после 14-го тура. Чемпионская гонка еще не закончена, но борьбу навязать фавориту уже никому?

Стоит отметить, что это первая победа тренера "Шахтера" Фонсека над Хацкевичем в рамках чемпионата.

Кроме того, "Динамо" потерпело второе подряд поражение в чемпионате.

Возвращение тура

Кроме победы над "Динамо" в этом матче для фанатов "Шахтера" была и еще одна радость – на поле вернулся их капитан Тайсон. Он вышел на поле во втором тайме и приложился к победе. Именно с его паса и был забит первый гол в ворота "Динамо".

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Гол тура

В этом туре было забито не так много голов. За шесть матчей – лишь один разгром – в Одессе. Поэтому голом тура стал удар Коваленко в ворота "Динамо". Здесь стоит отметить и красоту удара, и важность гола, и время, когда он был забит.

Видео гола Коваленко в ворота "Динамо"

Цифра тура

1000. Именно столько голов за времена независимости пропустил "Шахтер". Автором юбилейного гола стал полузащитник "Динамо" Шапаренко.

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"Карпаты" поднимаются вверх

Календарь сложился так, что львовские "Карпаты" шесть матчей подряд (один из них – в Кубке Украины) должны провести на выезде. Пять из них уже сыграли. И три последних игры подряд выиграли. Третьим стал матч против "Олимпика" в Киеве.

"Карпаты" довольно быстро вышли вперед – отличился Понде. Это третий гол подряд для нападающего. До этого он забивал "Черноморцу" и принес победу в кубковом матче. А во втором тайме забил Швед с пенальти. Именно полузащитник и стал героем встречи, когда ассистировал в первом голе и забил второй.

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Стоит отметить, что у "Карпат" вторая атака в чемпионате – 19 забитых голов. Больше забил лишь "Шахтер" (36 голов), а "Александрия" тоже имеет 19 забитых голов. При этом у "зелено-белых" отрицательная разница забитых-пропущенных -2. Больше пропустили лишь "Арсенал-Киев" (25 голов), "Черноморец" (24 гола) и "Олимпик" (22 гола). У "Мариуполя" тоже 21 пропущенный гол.

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"Александрия" теряет возможность обойти "Динамо"

В случае победы над "Десной" дома, "Александрия" могла сравняться по набранным очкам с "Динамо". А при определенных условиях и обойти киевлян (матч между ними в Александрии запланирован на 25 ноября). Но черниговская команда оказалась слишком неуступчивой для хозяев поля. Забить удалось лишь с пенальти.

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Но пропустили гости уже в конце встречи. Поэтому сыграли вничью (единственная в этом туре) и потеряли возможность догнать "Динамо". Зато "Десна" на седьмой позиции, с отставанием в одно очко от топ-6.

Антигерой/герой матча

Матч в Александрии был особенным как минимум для одного игрока. Это Андрей Гитченко. Еще в прошлом сезоне защитник выступал за "Александрию", а уже в этом – выступает за "Десну". В матче между этими командами он сначала стал антигероем матча, когда сыграл рукой в собственной штрафной площадке. Именно за это и был назначен пенальти, с которого Запорожан вывел "Александрию" вперед. И на 87-й минуте именно Гитченко и сравнял счет, удачно сыграв при розыгрыше штрафного.

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"Львов" проиграл домашний матч в Полтаве

Так случилось, что "Львов" матч 3-го тура против "Ворсклы" должен был играть в Полтаве. Но тогда местный стадион "Ворскла" готовили к матчам Лиги Европы, поэтому игру перенесли во Львов. Но номинальным хозяином остались полтавчане. Поэтому в матче 14-го тура между этими командами в Полтаве номинальными хозяевами были львовяне.

И "Львов" этот матч проиграл. Безапелляционно. Команда за весь матч создала три голевых момента. В одном из них в начале встречи Бруно угодил в перекладину. А впоследствии полной инициативой завладели игроки "Ворсклы". И дважды забили. В итоге этого хватило, чтобы победить.

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Благодаря этой победе "Ворскла" закрепились на четвертой строчке. До третьей "Александрии" теперь лишь три очка, а отрыв от пятого "Мариуполя" и в дальнейшем четыре балла.

Исторический матч в Полтаве

3 апреля 2016 состоялось историческое событие в украинском футболе – тогда матч УПЛ между "Волынью" и "Черноморцем" рассудила женщина-арбитр Екатерина Монзуль. 4 ноября 2018 года произошло еще одно историческое событие – матч "Львов" – "Ворскла" рассудила судейская бригада, составленная исключительно из женщин. Арбитр – Екатерина Монзуль, ассистенты арбитра – Марина Стрелецкая и Александра Ардашева и четвертый арбитр – Анастасия Романюк.

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"Черноморец" проигрывает восьмой матч в чемпионате

Одесский "Черноморец" продолжает идти на дно. Команда потерпела восьмое поражение в чемпионате подряд. На этот раз на собственном поле разгромно уступили "Заре". Хотя ограничились лишь тремя голами, а не пятью, как это было в матче против "Карпат".

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Такая серия, как и игра – причина для отставки главного тренера. И пока Ангел Червенков не покинул пост наставника "Черноморца".

Зато "Заря" прервала свою шестиматчевую серию без побед. Последний раз луганчане побеждали еще 2 сентября, разгромив на выезде "Арсенал-Киев" 0:5.

Недоразумение тура

Матч в Одессе состоялся при пустых трибунах. И не из-за наказания "Черноморца". Нет, провести матч без зрителей решило руководство одесского клуба.

"Правоохранительные органы Украины не могут предоставить гарантии безопасности при проведении очередного поединка на стадионе "Черноморец", – заявили в клубе. Поэтому решили, что лучше вообще играть без зрителей.

Впоследствии появилась информация, что фанаты "Черноморца" планировали сорвать матч против "Зари".

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Результаты матчей

Мариуполь – Арсенал Киев 1:0

Гол: Вакула, 81

Шахтер – Динамо 2:1

Голы: Мораес, 54, Коваленко, 90+4 – Шапаренко, 44

Удаление: Кендзера, 90+2 (Динамо)

Олимпик – Карпаты 1:2

Голы: Пасич, 90+1 – Понде, 5, Швед, 73 (пен)

Александрия – Десна 1:1

Гол: Запорожан, 53 (пен.) – Гитченко, 88

Львов – Ворскла 0:2

Голы: Ребенок, 19, Якубу, 39

Черноморец – Заря 0:3

Голы: Тымчук, 27, Майборода, 66, Караваев, 72