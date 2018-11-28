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      "Шахтер" под руководством Фонсеки повторил антирекорд Лиги чемпионов и может ухудшить ситуацию

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      "Шахтер" пропустил уже 15 голов
      "Шахтер" пропустил уже 15 голов / FCShakhtar

      Донецкий "Шахтер", который накануне победил "Хоффенхайм" в 5-м туре Лиги чемпионов, может обновить клубный антирекорд.

      Хотя "Шахтер" и победил "Хоффенхайм", однако два пропущенных гола стали "ложкой дегтя" для "горняков".

      Смотрите также: Хоффенхайм – Шахтер: видео голов матча Лиги чемпионов

      В этом сезоне розыгрыша Лиги чемпионов дончане пропустили уже 15 мячей: 9 голов "Шахтеру" забил "Манчестер Сити", 2 – "Лион" и еще 4 – "Хоффенхайм".

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      Столько же "Шахтер" пропускал только в сезоне 2000/01. Тогда украинский клуб на групповом этапе встретился с "Арсеналом", "Лацио" и "Спартой". В том сезоне "Шахтер" с шестью очками занял 3-е место в группе.

      Напомним, что "Шахтеру", чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов обязательно нужно побеждать в следующем матче "Лион".

      Теги: Футбол Спорт Лига чемпионов Шахтер
      Источник: 24 Канал
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