"Шахтер" под руководством Фонсеки повторил антирекорд Лиги чемпионов и может ухудшить ситуацию
Донецкий "Шахтер", который накануне победил "Хоффенхайм" в 5-м туре Лиги чемпионов, может обновить клубный антирекорд.
Хотя "Шахтер" и победил "Хоффенхайм", однако два пропущенных гола стали "ложкой дегтя" для "горняков".
Смотрите также: Хоффенхайм – Шахтер: видео голов матча Лиги чемпионов
В этом сезоне розыгрыша Лиги чемпионов дончане пропустили уже 15 мячей: 9 голов "Шахтеру" забил "Манчестер Сити", 2 – "Лион" и еще 4 – "Хоффенхайм".
Читайте также: УЕФА перенес матч "Ворскла" – "Арсенал" в Киев
Столько же "Шахтер" пропускал только в сезоне 2000/01. Тогда украинский клуб на групповом этапе встретился с "Арсеналом", "Лацио" и "Спартой". В том сезоне "Шахтер" с шестью очками занял 3-е место в группе.
Напомним, что "Шахтеру", чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов обязательно нужно побеждать в следующем матче "Лион".
Выбор редакции
-
Порошенко подписал закон о введении военного положения в Украинесегодня , 11:34
-
Олег Сенцов восстанавливается после голодовки: известно состояние украинского политзаключенногосегодня , 11:01
-
Военное положение в Украине: Парубий подписал соответствующий закон – теперь слово за Порошенкосегодня , 10:26