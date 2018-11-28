"Шахтер" под руководством Фонсеки повторил антирекорд Лиги чемпионов и может ухудшить ситуацию

Донецкий "Шахтер", который накануне победил "Хоффенхайм" в 5-м туре Лиги чемпионов, может обновить клубный антирекорд.

Хотя "Шахтер" и победил "Хоффенхайм", однако два пропущенных гола стали "ложкой дегтя" для "горняков".

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В этом сезоне розыгрыша Лиги чемпионов дончане пропустили уже 15 мячей: 9 голов "Шахтеру" забил "Манчестер Сити", 2 – "Лион" и еще 4 – "Хоффенхайм".

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Столько же "Шахтер" пропускал только в сезоне 2000/01. Тогда украинский клуб на групповом этапе встретился с "Арсеналом", "Лацио" и "Спартой". В том сезоне "Шахтер" с шестью очками занял 3-е место в группе.

Напомним, что "Шахтеру", чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов обязательно нужно побеждать в следующем матче "Лион".