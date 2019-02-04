"Шахтер" поиздевался над болгарским клубом на собрании: видео

"Шахтер" одержал разгромную победу над болгарским "Ботевом" (6:1) в рамках подготовки ко второй части сезона.

Шахтер – Ботев 6:1

Голы: Тотовицкий, 33, 37, Бутко, 51, Кайоде, 54, 87, Майкон, 71 – Марин, 47

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В первом тайме Тотовицкий оформил дубль за 5 минут. Сначала он результативно вышел на свидание с голкипером гостей после передачи Кайоде, а через несколько минут Тотовицкий расстрелял ворота "Ботева" после прострела Марлоса.

После перерыва "горняки" начали расстреливать ворота соперника, доведя счет до разгромного. Мячи забили Богдан Бутко (51), Оларенваджу Кайоде (54, 86) и Майкон (70). Автором гола в составе "Ботева" стал Марин Лазарь (47).

Свой следующий контрольный поединок "Шахтер" проведет 7 февраля против австрийского "Ваккера".

Смотрите видео голов Шахтера в контрольном матче против Ботева





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