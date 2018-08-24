"Шахтер" поиздевался над "Олимпиком" в матче УПЛ

"Олимпик" дома принимал "Шахтер" в рамках 6-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок завершился с крупной победой "горняков".

Олимпик – Шахтер 2:5

Голы: Г. Пасич, 18, Данченко (авт.), 77 – Марлос, 10, Мораес, 17, 32, 75, Степаненко, 41

Матч между донецкими клубами оказался богатым на голы, а Мораесу удалось сделать хет-трик уже в своем шестом матче за "горняков".

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Так, в первом тайме при тотальном доминировании "Шахтера" было забито аж 5 мячей. Первый гол на 10 минуте реализовал Марлос, пробив точно мимо Кринского. Позже дублем отметился Мораес, а оба мяча ему ассистировал Исмаили.

Заключительный гол "Шахтера" в первом тайме забил Степаненко. Но и "Олимпику" удалось забить "гол перстижа" – Ксенз с правого фланга сделал разрезную передачу в штрафную "Шахтера" под удар Пасича, который в касание точно пробил мимо Пятова – 1:4.

Вторая половина встречи прошла более спокойнее и команды обменялись по одному голу. На 75-й минуте Тайсон сделал передачу на ход Мораесу, который с линии штрафной пробил точно в угол ворот "Олимпика" – хет-трик бразильца в матче. Уже через несколько минут хозяева смогли забить второй гол в матче, правда с автогола. После навеса в штрафную Данченко пытался не дать пробить Дегтяреву и головой срезал мяч в собственные ворота.

Таким образом, "Шахтер" одержал 5 победу в нынешнем розыгрыше УПЛ и возглавил турнирную таблицу. "Олимпик" остался на шестой позиции.

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