"Шахтер" показал состояние газона на стадионе "Хоффенхайма": фото

Донецкий "Шахтер" в предвкушении важного матча Лиги чемпионов против немецкого "Хоффенхайма".

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"Горняки" в социальных сетях показали состояние газона на стадионе "Райн-Некар-Арена" в Зинсхайме.

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Как видно на фото, газон в отличном состоянии. Вечером ожидается легкий дождь, однако он не должен помешать игре.

Напомним, матч "Хоффенхайм" – "Шахтер" состоится во вторник, 27 ноября. Начало встречи в 22:00.