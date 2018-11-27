"Шахтер" показал состояние газона на стадионе "Хоффенхайма": фото
Донецкий "Шахтер" в предвкушении важного матча Лиги чемпионов против немецкого "Хоффенхайма".
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"Горняки" в социальных сетях показали состояние газона на стадионе "Райн-Некар-Арена" в Зинсхайме.
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Как видно на фото, газон в отличном состоянии. Вечером ожидается легкий дождь, однако он не должен помешать игре.
Напомним, матч "Хоффенхайм" – "Шахтер" состоится во вторник, 27 ноября. Начало встречи в 22:00.
Источник: 24 Канал
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