"Шахтер" полетел на матч Лиги чемпионов без двоих ключевых игроков

26 ноября "Шахтер" отправился в Германию, где сыграет очередной матч Лиги чемпионов против "Хоффенхайма".

В расположении "горняков" отсутствовал один из лидеров команды, Марлос, который не успел восстановиться после травмы. Также вне заявки на матч будет защитник Ярослав Ракицкий.

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Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Хоффенхайма" взял 20 футболистов.

Заявка "Шахтера" на матч Лиги чемпионов против Хоффенхайма

Вратари: Пятов, Шевченко;

Защитники: Бутко, Данченко, Хочолава, Кривцов, Матвиенко, Исмаили;

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Коваленко, Болбат, Сиприано, Нем, Дентиньо, Тайсон, Тотовицкий;

Нападающие: Кайоде, Мораес.

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Отметим, в этом сезоне Марлос сыграл за "Шахтер" 12 матчей, отметившись 6-ю голами. В активе Ракицкого 11 встреч и 1 взятие ворот.

Напомним, матч Лиги чемпионов "Хоффенхайм" – "Шахтер" состоится во вторник, 27 ноября. Начало – в 22:00.

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