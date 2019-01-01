"Шахтер" попал в топ-100 клубов мира с самыми дорогими составами

В конце 2018 года авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов, выступающих практически во всех футбольных лигах мира.

В итоге, получилось, что на сегодняшний день, самый дорогой состав на планете имеет испанская "Барселона". Интересно, что в топ-100 футбольных клубов мира по этому показателю нашлось место и одному представителю украинской Премьер-лиги.

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На 76 позиции, как раз, между аргентинским "Ривер Плейтлом" и итальянским "Кальяри", расположился "Шахтер". Трансферную стоимость всех футболистов первой команды горняков портал оценил в 113 миллионов евро.

Немного не дотянуло по общей стоимости своих кадров в топ-100 киевское "Динамо". Сейчас состав команды Александра Хацкевича по данным Transfermarkt стоит 81,5 млн евро. А замыкает топ-100 испанский "Депортиво", который может похвастаться составом в 87 млн ​​евро.

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