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      "Шахтер" попал в топ-100 клубов мира с самыми дорогими составами

      36 Читати новину українською
      ФК "Шахтер"
      ФК "Шахтер"

      В конце 2018 года авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов, выступающих практически во всех футбольных лигах мира.

      В итоге, получилось, что на сегодняшний день, самый дорогой состав на планете имеет испанская "Барселона". Интересно, что в топ-100 футбольных клубов мира по этому показателю нашлось место и одному представителю украинской Премьер-лиги.

      Читайте также: "Динамо" попало в топ-15 клубов Кубка и Лиги чемпионов, "Шахтер" – 31-й

      На 76 позиции, как раз, между аргентинским "Ривер Плейтлом" и итальянским "Кальяри", расположился "Шахтер". Трансферную стоимость всех футболистов первой команды горняков портал оценил в 113 миллионов евро.

      Немного не дотянуло по общей стоимости своих кадров в топ-100 киевское "Динамо". Сейчас состав команды Александра Хацкевича по данным Transfermarkt стоит 81,5 млн евро. А замыкает топ-100 испанский "Депортиво", который может похвастаться составом в 87 млн ​​евро.

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      Теги: Футбол Спорт Шахтер
      Источник: 24 Канал
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