"Шахтер" представил новую выездную форму: как она выглядит
24 июля "Шахтер" представил новую выездную форму на сезон 2018/19 совместно с техническим партнером клуба Nike.
Обновленная форма выполнена в совершенно новых цветах: серый с полосами. Традиционно для Nike, форма сочетает в себе высокотехнологичность и инновационность.
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Новый комплект уже поступил в продажу в магазине Nike в Киеве, официальных магазинах "Шахтера", а также на официальном сайте клуба.
Отметим, что "горняки" дебютируют в новой форме 25 июля в матче первого тура Премьер-лиги с "Десной". Начало в 19:00.
Источник: 24 Канал
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