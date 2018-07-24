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"Шахтер" представил новую выездную форму: как она выглядит

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Тарас Степаненко в обновленной форме
Тарас Степаненко в обновленной форме / shakhtar.com

24 июля "Шахтер" представил новую выездную форму на сезон 2018/19 совместно с техническим партнером клуба Nike.

Обновленная форма выполнена в совершенно новых цветах: серый с полосами. Традиционно для Nike, форма сочетает в себе высокотехнологичность и инновационность.

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Новый комплект уже поступил в продажу в магазине Nike в Киеве, официальных магазинах "Шахтера", а также на официальном сайте клуба.

Отметим, что "горняки" дебютируют в новой форме 25 июля в матче первого тура Премьер-лиги с "Десной". Начало в 19:00.

Теги: Новости спорта Шахтер
Источник: 24 Канал
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