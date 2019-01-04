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      "Шахтер" претендует на ценного защитника

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      Шахтер хочет купить Джерри Сен-Жюста
      Шахтер хочет купить Джерри Сен-Жюста / Getty Images

      Донецкий "Шахтер" заинтересован в приобретении защитника нидерландского "Фейеноорда" Джерри Сен-Жюста. Украинскому клубу придется побороться за игрока, поскольку на него претендуют другие клубы.

      Как сообщает Ad.nl, конкуренцию "Шахтеру" за право купить защитника составит российский "Зенит". Контракт защитника с нынешним клубом действует до 2021 года.

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      Сен-Жюст выступает за роттердамский клуб с 2017 года, куда он перешел из "Херенвена". Защитник был игроком сборной Голландии U-21 в составе которой противостоял своим ровесникам из Украины в отборочном турнире на чемпионат Европы, финальная часть которого пройдет летом 2019 году в Италии.

      Добавим, по данным Transfermarkt.com, трансферная стоимость центрбэка составляет 5 млн евро.

      Напомним, что донецкий "Шахтер" хочет приобрести защитника "Александрии" Валерия Бондаренко. Дончане сделали предложение в размере 600 тыс. долларов, но впоследствии подняли его до 800 тыс. "Александрия" же просит поднять предложение до 1 млн долларов.

      Теги: Футбол Спорт Шахтер Трансферы
      Источник: 24 Канал
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