"Шахтер" претендует на ценного защитника

Донецкий "Шахтер" заинтересован в приобретении защитника нидерландского "Фейеноорда" Джерри Сен-Жюста. Украинскому клубу придется побороться за игрока, поскольку на него претендуют другие клубы.

Как сообщает Ad.nl, конкуренцию "Шахтеру" за право купить защитника составит российский "Зенит". Контракт защитника с нынешним клубом действует до 2021 года.

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Сен-Жюст выступает за роттердамский клуб с 2017 года, куда он перешел из "Херенвена". Защитник был игроком сборной Голландии U-21 в составе которой противостоял своим ровесникам из Украины в отборочном турнире на чемпионат Европы, финальная часть которого пройдет летом 2019 году в Италии.

Добавим, по данным Transfermarkt.com, трансферная стоимость центрбэка составляет 5 млн евро.

Напомним, что донецкий "Шахтер" хочет приобрести защитника "Александрии" Валерия Бондаренко. Дончане сделали предложение в размере 600 тыс. долларов, но впоследствии подняли его до 800 тыс. "Александрия" же просит поднять предложение до 1 млн долларов.